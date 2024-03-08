Захарова назвала речь Байдена в конгрессе США мезозойским постмодерном

Официальный представитель МИД РФ, комментируя выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом с речью "О положении дел" в стране, сочла обращение американского президента "мезозойским постмодерном".
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