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Science: ледники Земли могут утратить 76% массы даже при сдерживании потепления

Science: ледники Земли могут утратить 76% массы даже при сдерживании потепления

Международная группа ученых из Швейцарии, США, Бельгии и других стран пришла к выводу, что при сохранении нынешних темпов потепления к 2100 году исчезнет три четверти ледниковой массы Земли, что приведет к подъему моря на 23 см и другим необратимым последствиям.

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