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35 стран за недопуск России, «Спартак» взял трофей в ОАЭ, сперму Алвеса нашли в теле жертвы, «Милан» прервал серию без побед, пожертвование Месси Турции и другие новости

35 стран за недопуск России, «Спартак» взял трофей в ОАЭ, сперму Алвеса нашли в теле жертвы, «Милан» прервал серию без побед, пожертвование Месси Турции и другие новости

1. 35 стран потребуют недопуска России и Беларуси к Олимпийским играм-2024, заявила Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

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