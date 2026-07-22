Закон против релокантовГосдума рассмотрит в среду, 22 июля, законопроекты о введении ограничительных мер для скрывающихся от исполнения наказания релокантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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