Жену Трампа обидели прямо перед инаугурацией. Гламурный мир смакует скандал

Как сообщила газета Daily Mail, модные дома отказались одевать Меланию Трамп на инаугурацию её мужа. По слухам, стилиста будущей первой леди даже выгнали из одного бутика со словами: "Вам здесь не рады".
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