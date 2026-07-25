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Трамп оценил юмор Путина после "хоккейного привета" на ПМЭФ

Трамп оценил юмор Путина после "хоккейного привета" на ПМЭФ

Jae C. Hong/AP/TASS Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук 25 июля раскрыл подробности реакции американского лидера Дональда Трампа на символический подарок от президента России Владимира Путина.

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