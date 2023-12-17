Владимир Путин: перед нами стоят исторические задачи

РИАМО - 17 дек.Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на заседании XXI съезда партии «Единая Россия» отметил, что сейчас перед государством стоят исторические задачи, сообщает пресс-служба Кремля.
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