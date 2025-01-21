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Захарова обвинила Шольца в лицемерии из-за его заявления о свободе слова

Захарова обвинила Шольца в лицемерии из-за его заявления о свободе слова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 января обвинила канцлера ФРГ Олафа Шольца в лицемерии, прокомментировав его заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе о процветающей свободе слова в Европе.

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