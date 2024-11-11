Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить действующего американского лидера Джо Байдена снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока политика.
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