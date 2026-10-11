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Звинчук: «Рыбарь» стал «угрозой» для Черногории из-за темы церковного раскола

Звинчук: «Рыбарь» стал «угрозой» для Черногории из-за темы церковного раскола

Члены команды Telegram-канала «Рыбарь» стали «угрозой национальной безопасности» для властей Черногории, когда стали пытаться затронуть тему церковного раскола, заявил владелец канала Михаил Звинчук.

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