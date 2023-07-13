Разочарование Зеленского

© AP Photo / Francisco Seco Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Зеленский был разочарован, когда страны НАТО на саммите в Вильнюсе не установили четких сроков присоединения к ним Украины, пишет Visão.