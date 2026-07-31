Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и задержание лиц причастных к конфликту, в котором один человек погиб и двое ранены

Сотрудниками уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесской Республике при силовой поддержке бойцов Росгвардии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к убийству и покушению на убийство задержан 31-летний житель города Усть-Джегута.
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