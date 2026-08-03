Жители населенных пунктов Украины, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения, массово отказываются от оплаты коммунальных услуг, ожидая эвакуации в течение 8-12 месяцев.
Украину накрыла волна из должников по «коммуналке»
Комментарии
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Сергей Скобаро
хохлов накрыли, а россиянам увеличили вполовину платежи по жкх. с октября ещё прибавят - и с чего оплачивать? так что недалеко ушли от украины. дальше только отказ оплачивать неоказанные услуги и бешеные тарифы.
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