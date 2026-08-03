Украину накрыла волна из должников по «коммуналке»

Сергей Скобаро

хохлов накрыли, а россиянам увеличили вполовину платежи по жкх. с октября ещё прибавят - и с чего оплачивать? так что недалеко ушли от украины. дальше только отказ оплачивать неоказанные услуги и бешеные тарифы.