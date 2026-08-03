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Аргументы и Факты

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Украину накрыла волна из должников по «коммуналке»

Украину накрыла волна из должников по «коммуналке»

Жители населенных пунктов Украины, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения, массово отказываются от оплаты коммунальных услуг, ожидая эвакуации в течение 8-12 месяцев.

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Комментарии
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Сергей Скобаро
хохлов накрыли, а россиянам увеличили вполовину платежи по жкх. с октября ещё прибавят - и с чего оплачивать? так что недалеко ушли от украины. дальше только отказ оплачивать неоказанные услуги и бешеные тарифы.
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