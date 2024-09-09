Меру пресечения избрали подозреваемой в убийстве новорожденного матери

РИА Новости/Георгий Зимарев Суд избрал меру пресечения в виде подписке о невыезде жительнице Астраханской области, которой предъявлено обвинение в убийстве своей новорожденной дочери, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
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