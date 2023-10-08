РИА Новости: "Солнцепек" ЗВО уничтожает опорные пункты ВСУ, не оставляя шансов

Командир расчета с позывным "Спасатель" рассказал РИА Новости, что расчет ТОС-1А "Солнцепек" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с помощью зажигательных снарядов уничтожил опорный пункт противника в Харьковской области.
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