Спор о том, что лучше — штанга в зале или турник во дворе, — не утихает десятилетиями. Одни говорят, что без «железа» мышцы не вырастут.
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