Глава МО Британии заявил, что в армию надо призывать больше женщин

На фоне сокращения потока новобранцев в армию Великобритании, министр обороны государства Грант Шаппс заявил, что он обеспокоен тем, что состав вооруженных сил не отражает общество, и что необходимо предпринять больше усилий для привлечения и женщин в войска.
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