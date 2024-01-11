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Глава МО Британии заявил, что в армию надо призывать больше женщин

Глава МО Британии заявил, что в армию надо призывать больше женщин

На фоне сокращения потока новобранцев в армию Великобритании, министр обороны государства Грант Шаппс заявил, что он обеспокоен тем, что состав вооруженных сил не отражает общество, и что необходимо предпринять больше усилий для привлечения и женщин в войска.

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