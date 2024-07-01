Около 40 патриотических мероприятий пройдет в ДК «Лунево» в Химках летом

Дом культуры «Лунево» в Химках предоставит площадку для 39 патриотических мероприятий этим летом. Среди них мастер-классы по плетению маскировочных сетей, познавательные лекции, показ документальных фильмов, выставки и благотворительные акции.
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