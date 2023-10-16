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«Ъ»: правительство предложило лишать статуса покинувших Россию адвокатов

«Ъ»: правительство предложило лишать статуса покинувших Россию адвокатов

В пояснении палаты адвокатов сказано, что есть случаи, когда российские адвокаты выезжали в иностранные юрисдикции, «в том числе в недружественные России государства», и продолжали свою деятельность, «в том числе направленную на подрыв доверия к институту адвокатуры».

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