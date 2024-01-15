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Народные традиции на Гордеев день 16 января 2024 года

Народные традиции на Гордеев день 16 января 2024 года

Народные традиции на Гордеев день 16 января 2024 года Анна ФедороваПраздник, известный как «Гордеев день», традиционно отмечается 16 января, хотя раньше его праздновали 3-го числа этого месяца.

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