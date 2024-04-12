Эксперты рассказали, можно ли употреблять квас за рулем

Квас – это известный с древних времен напиток, содержащий алкоголь, сообщает autonews.ru. Если при выдыхании водителем обнаруживается уровень 0,356 промилле, то такое состояние считается алкогольным опьянением.
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