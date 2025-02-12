"Сделал то, что велела мне душа": Таксист-мигрант спас бабушку от телефонных мошенников – первые подробности и короткий разговор

Пару дней назад в Сети стало распространятся видео, снятое таксистом на видеорегистратор. Главный герой истории спас пенсионерку от телефонных мошенников в тот момент, когда она уже ехала в банк, чтобы перевести все свои деньги "на безопасный счёт".