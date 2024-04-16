«Так вот какие мыши прогрызли дамбу»: У мэра затонувшего Орска нашли шикарные апартаменты в Дубае за 33 млн. и очень богатого сына

Так уж повелось в нашей стране, что после какого-нибудь серьезного происшествия, когда начинаются разбирательства, на свет появляется множество крайне любопытных фактов, которые старательно годами скрывались заинтересованными лицами.
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