Экономисты предложили способ снизить бедность женщин

Борьба с бедностью находится в центре внимания экономистов и социологов. Международное объединение Оксфам спрогнозировало, когда ее удастся искоренить во всем мире, в США доказали, что безусловный базовый доход может снизить бездомность.
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