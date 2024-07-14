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Суарес – игрок матча с Канадой: сравнял на 93-й и забил победный пенальти в послематчевой серии

Суарес – игрок матча с Канадой: сравнял на 93-й и забил победный пенальти в послематчевой серии

В игре за 3-е место на Кубке Америки форвард сборной Уругвая вышел на замену на 46-й минуте, сравнял счет на 93-й и реализовал победный пенальти в послематчевой серии 11-метровых.

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