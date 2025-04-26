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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Энберт: «Мне кажется, Худайбердиева и Базин не все сказали в танцах на льду. Немножко грустно, хочется еще на них посмотреть»

Ранее Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступавшие в дуэте, объявили о завершении карьеры. Они чемпионы России (2023), а также бронзовые (2022) и дважды серебряные (2024, 2025) призеры национального первенства.

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