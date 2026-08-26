Юрий Селиванов: Прецеденты, которые нельзя не учитывать

Высокая геополитическая турбулентность современного мира хронически чревата такими элементами новизны, которые невозможно игнорировать в наших собственных интересах, планах и действиях Изображение: соцсети Современный мир, в его постоянной динамике, буквально каждый день порождает нечто новое.