Постпред Израиля при ООН Эрдан в знак протеста надел желтую звезду

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан появился в зале заседаний Совета Безопасности с желтой шестиконечной звездой, подобной той, которую евреев заставляли носить на территории нацистской Германии, сообщает РИА Новости.
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