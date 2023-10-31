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Постпред Израиля при ООН Эрдан в знак протеста надел желтую звезду

Постпред Израиля при ООН Эрдан в знак протеста надел желтую звезду

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан появился в зале заседаний Совета Безопасности с желтой шестиконечной звездой, подобной той, которую евреев заставляли носить на территории нацистской Германии, сообщает РИА Новости.

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