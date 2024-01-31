НСА: в 2023 г. в Приволжском федеральном округе застраховано 2,4 млн га посевов

В 2023 году в Приволжском федеральном округе аграрии застраховали с господдержкой более 2,4 млн га посевов, что на 61% превышает результат предыдущего года, – подвел предварительные итоги Национальный союз агростраховщиков по состоянию на 1 января 2024 г.