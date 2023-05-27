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Тарасова посоветовала "не чирикать" депутату Терюшкову, назвавшему ее бизнес-тренером

Тарасова посоветовала "не чирикать" депутату Терюшкову, назвавшему ее бизнес-тренером

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова депутата Государственной думы РФ Романа Терюшкова, назвавшего ее бизнес-тренером за поддержку выступлений российских спортсменов на международных соревнованиях.

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