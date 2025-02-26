Искусственный интеллект поможет подобрать полис для квартиры на платформе RGS.online

«Росгосстрах» продолжает усовершенствовать варианты цифрового взаимодействия с клиентами — технологии искусственного интеллекта (ИИ) сегодня используются даже в историческом для компании виде — страховании имущественных рисков граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)