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Искусственный интеллект поможет подобрать полис для квартиры на платформе RGS.online

Искусственный интеллект поможет подобрать полис для квартиры на платформе RGS.online

«Росгосстрах» продолжает усовершенствовать варианты цифрового взаимодействия с клиентами — технологии искусственного интеллекта (ИИ) сегодня используются даже в историческом для компании виде — страховании имущественных рисков граждан.

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