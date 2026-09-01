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Царьград

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Сайт «Риеке»: Мохаммад Мохеби заключил контракт на два года

Сайт «Риеке»: Мохаммад Мохеби заключил контракт на два года

Иранский нападающий Мохаммад Мохеби, ранее игравший за «Ростов», присоединился к клубу «Риека» на два года.

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