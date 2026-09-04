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Аргументы и Факты

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Экс-хоккеиста приговорили к 9,5 года колонии за смерть зубного техника

Экс-хоккеиста приговорили к 9,5 года колонии за смерть зубного техника

Первоуральский городской суд приговорил бывшего хоккеиста Михаила Гринько к 9,5 года колонии строгого режима по делу о причинении смертельных травм зубному технику.

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