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Орловские новости

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Немов не согласен с удалением защитника в матче с курским «Авангардом»

Немов не согласен с удалением защитника в матче с курским «Авангардом»

Удаление защитника «Орла» на 35-й минуте матча с «Авангардом» тренер назвал непонятным и указал на ошибки в обороне, приведшие к первому голу.

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