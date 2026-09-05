Немов не согласен с удалением защитника в матче с курским «Авангардом»

Удаление защитника «Орла» на 35-й минуте матча с «Авангардом» тренер назвал непонятным и указал на ошибки в обороне, приведшие к первому голу.
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