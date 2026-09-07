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Вот история

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Как новые правила с 1 сентября изменят жизнь владельцев криптовалют в России

Как новые правила с 1 сентября изменят жизнь владельцев криптовалют в России

Когда начинают действовать очередные законодательные новшества, первым делом хочется понять не юридическую подоплёку, а то, как это отразится на повседневных сценариях.

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