Собянин рассказал, как Москва помогает восстанавливать Донецк и Луганск

С 2022 года построили, восстановили и отремонтировали 1 тыс. 720 зданий и сооружений Мэр Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале сообщил о том, что в Луганске и Донецке планируется отремонтировать 1 тыс.
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