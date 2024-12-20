ФНС закрыла фирму Макаревича* для пропагандирования «философии ненасилия»**

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла московскую фирму создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* и философа Рубена Апресяна*, через которую они собирались пропагандировать «философию ненасилия»**.
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