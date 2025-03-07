В Смоленске Волонтёры Победы рассказали о подвиге Героя СССР Михаила Егорова (видео)

Юные смоляне сняли патриотический видеоклип о подвиге земляка, который водрузил Знамя Победы над зданием Рейхстага Смоленские Волонтёры Победы рассказали о подвиге Героя СССР Михаила Егорова, который водрузил Знамя Победы над зданием Рейхстага, в проекте «Вечные Звёзды».