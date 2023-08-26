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Мальцев о Гальченюке в СКА: «О! Будет кому квартиру сдать. Если без шуток, Галли пошатает лигу – мой прогноз»

Вчера СКА объявил о подписании контракта с 3-м номером драфта НХЛ-2012. «О! Будет кому квартиру сдать) Уже собирался на циане регаться.

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