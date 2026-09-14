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Татар-информ

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Врач развеял главные мифы о прививках от гриппа

Врач развеял главные мифы о прививках от гриппа

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» развеял два самых распространенных мифа о прививках от гриппа.

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