INSP сообщил: случаи Эболы в ДРК достигли 7404, погибло 3577

Национальный институт Демократической Республики Конго сообщил о 7404 случаях Эболы и 3577 смертях. Центр имени Гамалеи успешно испытал российскую вакцину, вызвав интерес африканских стран.
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