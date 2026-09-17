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Царьград

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INSP сообщил: случаи Эболы в ДРК достигли 7404, погибло 3577

INSP сообщил: случаи Эболы в ДРК достигли 7404, погибло 3577

Национальный институт Демократической Республики Конго сообщил о 7404 случаях Эболы и 3577 смертях. Центр имени Гамалеи успешно испытал российскую вакцину, вызвав интерес африканских стран.

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