«Мне плевать на ваши запреты — моя дочь будет ходить в школу в хиджабе»: переехавшая в Москву таджичка очень недовольна новыми правилами.

Россия — многонациональная страна, где бок о бок живут представители разных народов и культур. Но при этом наша страна является светским государством.
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