Космическая песочница No Man's Sky вновь стала бесплатной на выходные После удач...

Космическая песочница No Man's Sky вновь стала бесплатной на выходныеПосле удачного эксперимента на прошлой неделе команда разработчиков Hello Games решила еще раз предложить всем желающим сыграть в космическую песочницу No Man’s Sky совершенно бесплатно в течение нескольких дней.