Шеф Пентагона Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом Глава Минобороны США Ллойд Остин прибыл с ранее не анонсированным визитом в столицу Украины.
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Шеф Пентагона Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом Глава Минобороны США Ллойд Остин прибыл с ранее не анонсированным визитом в столицу Украины.
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