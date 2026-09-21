Фигуристка Гербольдт: Трусова удивляет своей настырностью

Чемпионка России — 2008 среди юниоров Катарина Гербольдт осталась под впечатлением от выступления Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России.
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