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Пети про «Арсенал»: «Жду выхода на новый уровень от некоторых игроков – например, Мартинелли. Я им недоволен. Он начал играть в одно время с Сака, но Букайо уже стал одним из лучших в АПЛ»

«Сака выбыл на несколько недель – это серьезный удар для команды. Теперь другим футболистам нужно проявиться и взять ответственность на себя.

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