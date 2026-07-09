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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франция проиграла африканским сборным 3 из 6 матчей на ЧМ в XXI веке. 6.50 – уступит Марокко в 1/4 финала

Сборная Франции сыграет с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026. Французская сборная котируется фаворитом на выход в полуфинал за 1.

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