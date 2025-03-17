Рыбак из Перу 95 дней дрейфовал в Тихом океане и смог выжить, — DW По словам 61-летнего мужчины, для выживания ему пришлось дождевую воду и есть «тараканов, птиц и последнее, что было — черепаха».
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Рыбак из Перу 95 дней дрейфовал в Тихом океане и смог выжить, — DW По словам 61-летнего мужчины, для выживания ему пришлось дождевую воду и есть «тараканов, птиц и последнее, что было — черепаха».
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