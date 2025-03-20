Почему у России нет «своих» в Сербии

Vladimir Lioubimcev

ПОТОМУ ТАК, что Россия все спустила "на самотек". И "никуда не вмешивается"... Эти СОПЛИ перед Западом:"Какие мы надежные партнеры".... В то время как Запад ни на секунду не отступает от намеченных целей и НАГЛО ДАВИТ НА РОССИЮ!!!...