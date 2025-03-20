Политнавигатор Президент Сербии пережил самые масштабные протесты с 2000 года. Несколько сотен тысяч протестующих в Белграде – от ультра-либералов до монархистов – 15 марта требовали отставки Александра Вучича, но получили лишь обещание возможных досрочных парламентских выборов.
Почему у России нет «своих» в Сербии
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ПОТОМУ ТАК, что Россия все спустила "на самотек". И "никуда не вмешивается"... Эти СОПЛИ перед Западом:"Какие мы надежные партнеры".... В то время как Запад ни на секунду не отступает от намеченных целей и НАГЛО ДАВИТ НА РОССИЮ!!!...
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1 д.
Лариса Галахова
Россия должна идти вперёд добиваясь своих целей и выгоды .Израиль продолжает бомбить мирных жителей и плевать он хотел на общественные порицания и ООН
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1 д.
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