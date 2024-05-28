Бомба близко: запасы обогащенного урана в Иране растут накануне выборов

Иран увеличил свои запасы обогащенного урана, по объему необходимому для бомбы, что может привести к обострению напряженности на всем Ближнем Востоке, поскольку Тегеран готовится к проведению президентских выборов в следующем месяце.
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